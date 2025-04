Anvisa proíbe suplementos alimentares com ora-pro-nóbis

“Para um ingrediente específico ser autorizado como suplemento alimentar, é necessário que ele passe por uma avaliação de segurança e eficácia”, destacou a agência no comunicado.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso de suplementos alimentares contendo ora-pro-nóbis . A resolução, publicada no Diário Oficial da União , determina ainda o recolhimento dos produtos.

