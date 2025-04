A vacinação contra a gripe já começou em Vista Gaúcha. De acordo com a enfermeira responsável pela sala de vacinas do município, Paula Lampert Vargas, a imunização iniciou na quarta-feira (03), mesmo que oficialmente a estratégia estadual comece na próxima segunda-feira (07).

Ela destacou ainda que, em reunião técnica realizada nesta semana, foi orientado que não haverá campanha, mas sim uma estratégia de vacinação contínua, com as doses disponíveis até dezembro. A concentração da aplicação, no entanto, será maior nas primeiras semanas.

A pediatra Isabela Fornari, que atua no Hospital Municipal de Vista Gaúcha, foi a primeira a receber o imunizante e ressaltou a importância da vacinação, especialmente entre os grupos prioritários.

A imunização segue as diretrizes do Ministério da Saúde, com foco em grupos prioritários, como crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde, professores, indígenas, quilombolas, pessoas com doenças crônicas e outros grupos expostos ou mais vulneráveis. Ao todo, mais de 5,3 milhões de gaúchos fazem parte desse público-alvo.

No Rio Grande do Sul, as primeiras 356 mil doses foram distribuídas pela Secretaria Estadual da Saúde aos municípios. A vacina oferecida pelo SUS é trivalente, protegendo contra os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B.

A partir deste ano, a vacina passa a fazer parte do Calendário Nacional de Vacinação de forma permanente para alguns grupos — como crianças seis meses a menores de seis anos, gestantes e idosos — e poderá ser administrada ao longo de todo o ano nas Unidades Básicas de Saúde.