Governo entrega certificados Amiga da Mãe, Parceria e Criança a equipes de saúde de 20 municípios

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), certificou, na quinta-feira (3/4), em Pelotas, 20 municípios da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde que tiveram reconhecidas Equipes Amigas da Mãe, Parceria e Criança. A iniciativa faz parte do programa Rede Bem Cuidar RS (RBC/RS), na área da assistência ao pré-natal, ao puerpério, à puericultura e ao planejamento sexual e reprodutivo. A entrega ocorreu no Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul), em Pelotas.

A obtenção do certificado atesta o alcance das metas do programa atingidas pelas equipes das unidades de saúde aderidas à RBC/RS. Neste ciclo, as metas têm foco na qualificação do atendimento ao puerpério e ao recém-nascido na Atenção Primária do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Estamos vivendo a consagração do programa Rede Bem Cuidar na região Sul do Estado, assim como ocorreu com municípios da Serra, do Centro e dos vales do Taquari e Jacuí”, ressaltou a secretária da Saúde, Arita Bergmann, que participou do evento.

Até 2026, cada equipe aderida à RBC/RS será incentivada a desenvolver um conjunto de ações voltadas para os cuidados materno, paterno e infantil.

Demais municípios certificados

A SES publicou em seu site a lista completa do resultado da certificação das Equipes Amigas da Mãe, Parceria e Criança. Ao todo serão 424 municípios certificados. As premiações serão realizadas de forma regionalizada durante o ano.

Sobre a RBC/RS

A Rede Bem Cuidar RS (RBC/RS) é um projeto estratégico que possui 607 unidades da Atenção Primária, distribuídas por todo o Estado. As equipes que fazem parte aderem ao processo de certificação e são estimuladas a aprofundar as relações entre usuários, trabalhadores e gestores, no sentido de oferecer atenção integral e equitativa para a população.

Municípios e equipes certificados:

Amaral Ferrador – Equipe Posto Coxilha

Arroio do Padre – Equipe Centro de Saúde

Arroio Grande – Equipe ESF Zona Norte

Canguçu – Equipe Lisiane Perez Lacerda

Capão do Leão -Equipe Casabom

Cerrito – Equipe UBS Alto Alegre

Chuí – Equipe ESF 1

Herval – Equipe Centro Municipal do Basílio

Jaguarão – Equipe Kennedy

Morro Redondo – Equipe Central

Pedras Altas – Equipe ESF Cidade Do Castelo

Pedro Osório – Equipe ESF Pedro Osório

Pelotas - Equipe Barro Duro

Pinheiro Machado – Equipe Zona Leste

Piratini – Equipe ESF Centro

Rio Grande – Equipe Quintinha

Santa Vitória do Palmar – Equipe ESF Hermenegildo

Santana da Boa Vista – Equipe Pacs Rural

São Lourenço Do Sul – Equipe ESF Navegantes

Turuçu – Equipe São José