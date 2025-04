Homem é encontrado morto com membros amputados na Terra Indígena do Guarita

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 22 anos, encontrado na tarde deste domingo, 6 de abril, com os braços e pernas amputados, sob a ponte que liga as localidades de Bananeiras e Missão, no município de Redentora, região noroeste do Rio Grande do Sul.

A vítima foi identificada como Eliedson Claudino Sales, morador da Linha São Paulo, na Terra Indígena do Guarita. O corpo foi localizado pela manhã por lideranças indígenas, que também repassaram informações à polícia indicando possíveis autores do crime.

A Polícia Civil e a Brigada Militar atenderam a ocorrência, registrada na Delegacia de Polícia de Miraguaí pela equipe volante. O corpo foi encaminhado para necropsia, que deve auxiliar nas investigações.

As autoridades seguem apurando o caso com o apoio de lideranças indígenas da comunidade e reforçam o pedido para que qualquer informação que possa contribuir com a investigação seja repassada anonimamente por meio do Disque Denúncia (181).

Com informações da Rádio Líder e da Rádio Planeta FM 102.7