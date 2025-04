Santa Catarina supera meta de conscientização ambiental e encerra programa Jogue Limpo neste sábado em Itapema

Iniciativa já impactou mais de 50 mil pessoas com ações de educação e preservação do meio ambiente–Fotos: Divulgação / Semae

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) encerra neste sábado, 12, o ciclo de ações do programa Jogue Limpo com o Meio Ambiente, que percorreu o Litoral catarinense durante o verão promovendo educação ambiental e combate ao lixo nos oceanos. A última edição será realizada a partir das 9h, na Praia de Itapema e é aberta ao público.

A meta de 50 mil pessoas impactadas foi superada antes mesmo do fim oficial do programa, que mobilizou veranistas, moradores, estudantes, comerciantes e turistas em atividades lúdicas, educativas e informativas. Com mais de 50 mil participantes conscientizados, direta e indiretamente, ao longo da temporada, a iniciativa já é considerada um sucesso e um exemplo de ação ambiental estratégica para o estado.

“Superar a meta é uma demonstração clara do engajamento da população com a causa ambiental. A resposta dos catarinenses e turistas foi extremamente positiva e nos mostra que investir em educação ambiental é o caminho mais efetivo para promover mudanças de comportamento duradouras”, afirma o secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, Emerson Stein.

Neste sábado, a Tenda Interativa será instalada na região central da praia de Itapema com jogos educativos, quiz ambiental, distribuição de brindes ecológicos e abordagens diretas na faixa de areia. Equipes da Semae farão orientações sobre o descarte correto de resíduos e a importância da preservação dos ecossistemas marinhos, além de entregar sacolinhas ecológicas para que os próprios banhistas ajudem na limpeza da praia. A ação é gratuita e aberta ao público, e a expectativa é de grande participação.

O Brasil despeja cerca de 1,3 milhão de toneladas de lixo por ano nos oceanos, e 80% desse volume é composto por materiais como plástico, bitucas de cigarro, borracha, metal e papel. Em Santa Catarina, o desafio é ainda maior: são 41 municípios litorâneos, sendo 27 com acesso direto ao mar, que enfrentam a pressão do crescimento urbano e do turismo sobre os ambientes costeiros.

O programa Jogue Limpo com o Meio Ambiente combinou ações educativas com forte apelo visual e sensorial, tornando a mensagem ambiental mais acessível e envolvente para todos os públicos. Além das atividades presenciais, a Semae irá elaborar um relatório diagnóstico sobre o nível de educação ambiental nas regiões visitadas, contribuindo com dados para futuras políticas públicas sustentáveis.

“A educação ambiental precisa sair da sala de aula e chegar nas praias, nas ruas, no dia a dia das pessoas. Foi isso que fizemos durante todo o verão: promovemos conscientização de forma leve, divertida e acessível, estimulando o cuidado com o meio ambiente e o pertencimento à nossa costa”, destaca a assessora de educação ambiental da Semae, Monica Koch.

