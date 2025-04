Evento reúne mulheres para dia de integração, esporte e festa

A comunidade de São Sebastião, no interior de Tenente Portela, será o cenário da 3ª edição do evento Mulheres Donas de Si, que acontece no dia 27 de abril de 2025. A iniciativa, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, tem como propósito promover o lazer, a convivência e a valorização das mulheres, por meio de atividades esportivas, culturais e sociais ao longo do dia.

A programação inicia às 7h, com um café da manhã. A abertura oficial está marcada para as 8h, seguida pelo início das competições às 9h, com modalidades como bolãozinho, canastra e corrida de carrinho na mesa, proporcionando momentos de diversão e integração entre as participantes.

Ao meio-dia, será servido um almoço especial, exclusivo para as mulheres inscritas, com churrasco e acompanhamentos. As fichas, no valor de R$ 10,00, devem ser adquiridas antecipadamente.

A premiação das vencedoras das competições está prevista para as 14h. Na sequência, haverá um animado bailinho aberto a toda a comunidade, com entrada gratuita.

As inscrições para o evento estão abertas até o dia 25 de abril e devem ser feitas diretamente na Emater. O roteiro dos transportes, que atenderá as participantes das localidades do interior, será divulgado nos próximos dias.

Realizado pela Prefeitura de Tenente Portela, com apoio da Emater/RS-Ascar, o evento reafirma o compromisso com a valorização das mulheres nas comunidades locais. O convite é estendido a todas as mulheres do município, incluindo integrantes de grupos de damas, associações de bairro, clubes de mães, grupos da terceira idade, agremiações e demais coletivos femininos.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela