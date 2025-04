Escola Cecília Meireles promove palestra sobre Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha

Na manhã de quinta-feira, 10, a Escola Cecília Meireles, em Barra do Guarita, recebeu a representante da Buscar Assessoria para uma atividade educativa voltada à comunidade escolar. A pauta do encontro foi a Educação Fiscal e o programa Nota Fiscal Gaúcha, com o objetivo de fortalecer a conscientização sobre a importância da cidadania fiscal.

A iniciativa busca incentivar o exercício da responsabilidade social, promover práticas de transparência e aproximar estudantes e educadores das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do Estado. A parceria entre a escola e a entidade reforça o papel da educação como ferramenta para formação de cidadãos mais conscientes e engajados com a realidade fiscal do país.