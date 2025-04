Município investe em saúde bucal com projeto que transforma vidas

O município de Miraguaí vem vivenciando uma nova fase no cuidado com a saúde pública, marcada por iniciativas que vão além do tratamento físico e alcançam o bem-estar emocional e social da população. Entre os destaques está o Programa Miraguaí Sorridente, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, sob a coordenação do secretário Valdelirio Preto da Silva e com apoio da gestão do prefeito Leonir Hartk (Neco) e do vice-prefeito Ricardo Barbosa Fink.

O programa tem como principal objetivo oferecer próteses dentárias à população, mas seus impactos vão muito além da saúde bucal. A iniciativa tem promovido o resgate da autoestima e da dignidade de muitos moradores, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para a inclusão social.

“O sorriso é muito mais que uma questão estética. Ele é expressão de felicidade, confiança e conexão com o mundo. Quando uma pessoa volta a sorrir com segurança, algo dentro dela se transforma”, destaca o secretário Valdelirio.

Cada prótese entregue representa um passo importante na reconstrução da identidade e da autoconfiança dos beneficiados. Muitos, antes retraídos, voltam a sorrir, a se reconhecer diante do espelho e a participar mais ativamente da vida em sociedade.

A gestão municipal tem demonstrado sensibilidade ao compreender que saúde é um conceito amplo, que envolve também o emocional e o social. Cuidar da saúde bucal é promover cidadania, inclusão e bem-estar.

O Programa Miraguaí Sorridente é um exemplo claro de como políticas públicas bem estruturadas e humanizadas podem impactar positivamente a vida das pessoas. Com ele, o município está, de fato, voltando a sorrir.

Com informações Planeta FM 102.7