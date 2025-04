Projeto Lá Vem Escola atenderá 13 mil alunos da rede pública no Rio

A Escola Municipal Barão de Itacurussá, localizada na Tijuca, zona norte da cidade, recebe na próxima segunda-feira (14), às 9h, a nova edição do projeto Lá vem Escola, que atenderá mais de 13 mil alunos de 30 escolas da rede pública de ensino.



O projeto, que é uma iniciativa da organização não governamental (ONG) Parceiros da Educação Rio, promove uma vivência artística para os estudantes dentro das escolas e procura ampliar o acervo das bibliotecas, doando livros infantis. Nesta edição, o objetivo é distribuir cerca de 2 mil livros.

Em nota, a coordenadora pedagógica e idealizadora do projeto, Lêda Fonseca, diz que a cultura inserida no ambiente escolar cria espaços de convivência respeitosa e afetiva, enriquecendo tanto o aprendizado quanto a formação social e emocional dos estudantes.

"O contato com apresentações artísticas e literatura no cotidiano escolar amplia o repertório cultural e incentiva a valorização da diversidade artística”, destaca Lêda Fonseca.

O escritor e roteirista César Cardoso, conhecido pelo trabalho em programas de televisão como Sai de Baixo , A Grande Família e Zorra Total , entre outros, estará na inauguração do projeto. Cardoso é autor de um dos livros doados e fará uma palestra sobre leitura.

Mediadores de leitura

Celebrando o título de Rio, Capital Mundial do Livro, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) nesta sexta-feira (11) , a ONG Parceiros da Educação Rio anuncia nova parceria do projeto Lá Vem História com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que, juntos, vão promover a formação de mediadores de leitura para atuar em escolas públicas da cidade.

A iniciativa tem como objetivo capacitar estudantes universitários para conduzir encontros literários com alunos e professores da rede municipal, do ensino infantil ao 5º ano do ensino fundamental.

O programa oferecerá bolsas de R$ 1.000 para 24 alunos de diferentes cursos da UFRJ. Ao longo do ano letivo, os mediadores atuarão em 30 escolas públicas, realizando visitas duas vezes por semana para estimular o hábito da leitura e o interesse pela literatura entre as crianças.

O título de Capital Mundial do Livro, concedido pela Unesco à cidade do Rio de Janeiro, foi anunciado em evento no Real Gabinete Português de Leitura, no centro da cidade, com a presença do prefeito Eduardo Paes e da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

É a primeira vez que uma escola de língua portuguesa recebe o título, que visa incentivar a leitura e a busca pelo conhecimento.