Operação Coelho da Páscoa leva alegria a crianças em Três Passos

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Três Passos, realizou no sábado, 12, a Operação Coelho da Páscoa, uma ação social em parceria com o Rotaract e a Casa da Amizade. A iniciativa resultou na entrega de 200 ovos de Páscoa e caixas de bombons a crianças do município.

O momento mais marcante da ação foi a presença do Coelho da Páscoa, que, de forma lúdica e simbólica, encantou as crianças, familiares e profissionais das instituições visitadas, proporcionando instantes de alegria, emoção e afeto.

Representantes das entidades envolvidas destacaram a importância de ações solidárias como esta, que fortalecem os vínculos com a comunidade e promovem a responsabilidade social de maneira concreta.

A iniciativa reafirma o compromisso da Polícia Civil e de seus parceiros com o bem-estar de públicos vulneráveis, especialmente em datas comemorativas que ressaltam valores como solidariedade e empatia.

Polícia Civil — Servir e Proteger.