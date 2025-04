Sábado de vacinação movimenta Derrubadas com saúde e diversão

No sábado, 12, o Auditório Municipal de Derrubadas se transformou em um espaço de cuidado e alegria. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu um dia especial dedicado à campanha de vacinação contra a influenza, que resultou na aplicação de 160 doses do imunizante.

A ação teve início às 9h30 e seguiu até às 16h30, reunindo moradores de todas as idades. Para tornar o momento ainda mais atrativo, especialmente para as crianças, o evento contou com cama elástica, brincadeiras e distribuição de algodão-doce, criando um ambiente acolhedor e familiar.

A vacinação esteve aberta a toda a população e segue disponível durante a semana na Unidade de Saúde do município. Para se vacinar, é necessário apresentar a carteira de vacinação.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da imunização, especialmente com a aproximação do inverno, período em que os casos de gripe tendem a aumentar. Proteger-se é um ato de responsabilidade com a própria saúde e com a comunidade.