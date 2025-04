Brigada Militar e Polícia Civil prendem dois homens por descaminho

Na tarde de domingo, 13, durante a execução da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), em conjunto com a Polícia Civil, prenderam dois homens por descaminho no município de Três Passos.

A ação ocorreu na área de fronteira, onde um veículo foi abordado transportando 1.450 garrafas de vinho de origem estrangeira, sem o devido desembaraço aduaneiro. Também foram localizados três rádios transmissores, um aparelho smartphone e uma quantia em dinheiro.

No local, foi identificado um segundo veículo que atuava como batedor da carga — função que consiste em alertar sobre fiscalizações no trajeto.

Diante dos fatos, as mercadorias e os veículos foram apreendidos. Os dois homens foram presos e encaminhados à Polícia Federal de Santo Ângelo para os procedimentos legais.

A estimativa é de que o prejuízo total causado ao crime com a apreensão seja de R$ 402.324,52.

