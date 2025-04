Polícia Civil cumpre mandado de prisão por violência doméstica

A Polícia Civil reforça seu compromisso no combate à violência contra a mulher e destaca a importância das denúncias para garantir a segurança das vítimas e a responsabilização dos agressores.

Na manhã de segunda-feira, 14, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Miraguaí, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem, expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Tenente Portela. A ação ocorreu no contexto de investigação relacionada à Lei Maria da Penha, que trata da proteção de mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

