CTG Querência Gaúcha retoma atividades com novos professores e apoio da Administração Municipal

A direção do CTG agradeceu aos pais pela dedicação e confiança, e reforçou o convite para que novas famílias se juntem ao projeto. “Sempre haverá espaço para mais gente quando se trata de preservar nossas tradições e cuidar do bem-estar das crianças e adolescentes vistagauchenses”, destacou a direção.

Estiveram presentes o patrão do CTG, Sr. Antonio da Cunha Bonapaz, e o Secretário Municipal de Assistência Social, Joelmir Lopes. Na ocasião, foi reafirmada a continuidade da parceria entre o CTG e a Administração Municipal. Durante o encontro, também foram definidas as diretrizes para o funcionamento das Invernadas Dente de Leite e Mirim.

Na noite de quinta-feira, 3, o CTG Querência Gaúcha, de Vista Gaúcha, retomou oficialmente as atividades de suas invernadas. O reencontro foi marcado pela apresentação dos novos professores Laerte e Gabriela, da cidade de Três Passos, durante uma reunião com pais e autoridades locais.

