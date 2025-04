Com formato inédito, Festival Fronteiras convida Porto Alegre para diálogos que unem arte, cultura e pensamento

Tradicional ciclo de conferências criado em Porto Alegre há quase duas décadas, o Fronteiras do Pensamento chega a 2025 oferecendo uma experiência para a cidade em formato inédito e inovador: o Festival Fronteiras. Serão três dias de programação, nos dias 28, 30 e 31 de maio, no coração da capital, a Praça da Matriz e seu entorno, em sete palcos, três deles abertos e gratuitos.

“Cada grande evento realizado no nosso Estado é uma oportunidade de reconstrução – não só das estruturas, mas do ânimo, da confiança e da autoestima do povo gaúcho. O Festival Fronteiras, ao unir pensamento crítico, arte e cultura em um espaço público simbólico como a Praça da Matriz, nos conecta com o Brasil de forma propositiva, mostrando que seguimos de pé, resilientes, e que toda a mobilização em nosso favor está se transformando em legado. É também um gesto de gratidão e um convite para que o Brasil continue acompanhando nossa caminhada com esperança e engajamento”, afirmou o governador Eduardo Leite.

"Cada grande evento realizado no nosso Estado é uma oportunidade de reconstrução", afirmou Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

O evento traz cerca de 40 nomes para diálogos que devem produzir conteúdos inéditos e autênticos, nos quais o público é convidado para conversas e experiências em diferentes momentos, promovendo interação e conexão entre os participantes e os pensadores. Já estão confirmados nomes como o ator Lázaro Ramos, a romancista Ana Suy, o neurocientista Sidarta Ribeiro, o historiador e professor Leandro Karnal e a atriz e escritora Maria Ribeiro.

"É um grande orgulho para o governo do Estado se integrar à realização desse evento, por tudo que ele irá movimentar em termos da promoção do pensamento crítico, mas também por uma oportunidade de mostrar ao Brasil e ao mundo, a partir dos participantes, pensadores e influenciadores que aqui estarão, todo nosso esforço de reconstrução, evidenciando além de o quê estamos fazendo, como estamos fazendo, a partir do Plano Rio Grande", declarou o secretário de Comunicação, Caio Tomazeli.

O projeto nasce de uma escuta e observação de público, buscando inovar e conectar por meio de formatos ainda não experimentados. Com isso, o Festival Fronteiras contará, em especial, com vários palcos abertos e gratuitos, que trazem diferentes experiências artísticas e culturais, da música às artes visuais, da gastronomia à literatura. Para o público pagante, experiências premium aproximam dos palestrantes em formatos surpreendentes. Serão mais de 40 pensadores, em diálogos sobre temas como vida moderna, sociedade e comportamento, que serão realizados em cinco palcos.

Festival contará com vários palcos abertos e gratuitos, que trazem diferentes experiências artísticas e culturais -Foto: Vitor Rosa/Secom

“Ao sair do auditório único para um festival que deve ser realizado em formato multipalco, unindo arte, cultura e pensamento, o projeto busca ir além da reflexão individual e promover interação, com foco no público que quer programação com curadoria de qualidade e tem um desejo de refletir em conexão”, explica Fernando Schuler, curador do Fronteiras. "O que veremos é a Praça virar um ponto de encontro, entre dezenas de experiências, em um momento importante para o Rio Grande do Sul se mostrar protagonista em eventos como esse. Nesse caso, em reunir todos esses intelectuais, que aceitaram quase que de imediato o convite para esse festival de conexão entre arte, cultura e pensamento" acrescentou.

A programação completa e a aquisição de ingressos está disponível no site do festival . O Festival Fronteiras tem apresentação do governo do Estado; patrocínio master de Banrisul, Icatu Seguros e Corsan; patrocínio de Unisinos, Unimed, Banco Topázio, Sulgás e CMPC. A realização é da Delos Bureau, uma empresa do Grupo DC Set, e a promoção do Grupo RBS.