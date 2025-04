Delegacias da região atualizam números de telefone fixo

A população deve estar atenta à atualização dos números de telefone fixo das Delegacias de Polícia da região. As alterações já estão em vigor e visam melhorar o atendimento ao público nas unidades policiais dos municípios atendidos pela 22ª Delegacia de Polícia Regional do Interior.

A relação completa dos novos números está disponível abaixo. As mudanças abrangem delegacias de diversos municípios, incluindo:

Barra do Guarita: 55-3513-6054 / 3513-6055

Braga: 55-3513-6058 / 3513-6059

Campo Novo: 55-3513-6062 / 3513-6063

Chiapetta: 55-3513-6066 / 3513-6067

Coronel Bicaco: 55-3513-6068 / 3513-6069

Crissiumal: 55-3513-6070 / 3513-6071

Humaitá: 55-3513-6076

Miraguaí: 55-3513-6080 / 3513-6081

Redentora: 55-3513-6088 / 3513-6089

Santo Augusto: 55-3513-6092 / 3513-6093 / 3513-6113

São Martinho: 55-3513-6096 / 3513-6097

Tenente Portela: 55-3513-6098 / 3513-6099

Três Passos: 55-3513-6105 / 3513-6106 / 3513-6107

22ª Delegacia Regional de Polícia do Interior: 55-3513-6102 / 3513-6103 / 3513-6104 / 0800 517 495

A Administração orienta que a população atualize suas agendas e compartilhe as informações com familiares, vizinhos e comunidades locais, garantindo que todos possam entrar em contato com as delegacias corretamente.

Em caso de emergência, o contato com a Brigada Militar permanece através do número 190.