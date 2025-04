Brigada Militar inicia novas turmas do PROERD

A Brigada Militar iniciou, neste mês de abril, as aulas do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) no município de Três Passos. Neste semestre, serão contempladas 18 turmas de 5º ano, de doze escolas das redes municipal, estadual e particular.

O programa é desenvolvido por instrutores da Brigada Militar — policiais militares capacitados para ministrar as aulas. O objetivo do PROERD é transmitir uma mensagem de valorização da vida e da importância de manter-se longe das drogas e da violência.