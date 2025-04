Brigada Militar realiza prisões preventivas

A corporação reforça a importância da colaboração da comunidade por meio de denúncias, que podem ser feitas de forma anônima, auxiliando no trabalho de segurança pública em Tenente Portela e região.

Os presos são investigados por envolvimento em crimes de furto no município e já respondem a processos criminais. As prisões foram realizadas de forma simultânea, como parte das ações da Brigada Militar para coibir a criminalidade e dar cumprimento às decisões judiciais.

Na tarde de terça-feira, 16, policiais da Brigada Militar de Tenente Portela efetuaram a prisão preventiva de dois homens, ambos com 26 anos de idade. As detenções ocorreram nos bairros Isabel e Paludo, em cumprimento a mandados expedidos pelo Poder Judiciário.

