Homem é preso por posse irregular de arma de fogo

Na residência do suspeito, foram apreendidos uma espingarda calibre .22 e munições do mesmo calibre. Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao Presídio de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça.

