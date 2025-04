Leite anuncia mais R$ 39 milhões pelo Assistir para hospitais da Região Metropolitana de Porto Alegre

O governo do Estado ampliará o repasse anual previsto no Programa Assistir, da Secretaria da Saúde, em R$ 39 milhões para 28 hospitais em 20 municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. O reajuste leva em conta a correção pela inflação dos valores e o aumento da produção dos hospitais na região. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite durante reunião com a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), realizada nesta quinta-feira (17/4) no Palácio Piratini.

Atualmente, o repasse para os hospitais da região soma R$ 369 milhões. Com incremento, chegará a R$ 408 milhões, o que representa um reajuste de 11%. O valor é acima do percentual de correção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 4,83%, pois os hospitais da Região Metropolitana ampliaram também a produção dos procedimentos incentivados pelo Assistir .

"A rede hospitalar da capital atende pacientes de todo o Estado, e precisa ser gerida com esse olhar", declarou Leite -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governador também sugeriu que o governo assuma a gestão plena de Porto Alegre. “Nosso compromisso com a saúde é de longo prazo. Quitamos dívidas históricas, colocamos os pagamentos em dia e ampliamos os investimentos. Agora, queremos avançar na qualidade da gestão. A rede hospitalar da capital atende pacientes de todo o Estado, e precisa ser gerida com esse olhar. A proposta de o Estado assumir a alta complexidade nasce do diálogo com os prefeitos e do entendimento de que só com cooperação vamos garantir um sistema mais eficiente para todos os gaúchos”, sinalizou.

Segundo o governador, esse é um capítulo seguinte e que depende de um debate com Porto Alegre.

Possibilidade de novos ambulatórios

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, também reforçou a disposição do Estado em abrir novos ambulatórios do Assistir na Região Metropolitana onde há fila de espera e demanda reprimida. “Muitos municípios ampliaram a oferta de serviços e muitos hospitais têm equipes e não estão habilitados no Assistir”, comentou a secretária.

Abertura de novos ambulatórios para atender a demanda reprimida foi anunciada pela secretária da Saúde -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Para o presidente da Granpal e prefeito de Taquari, André Brito, através do diálogo se constrói alternativas. “Foi uma reunião importante, onde pudemos colocar a preocupação dos municípios com a saúde na Região Metropolitana”, declarou.

Assistir terá incremento de R$ 90 milhões

O valor de R$ 39 milhões anunciado pelo governador Eduardo Leite aos prefeitos e representantes da Granpal faz parte de um incremento de R$ 90 milhões no programa Assistir. Os detalhes devem ser publicados em breve em um decreto assinado por Leite.