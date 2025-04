Acidente bloqueia trânsito na RSC-472 entre Tenente Portela e Três Passos na manhã desta quarta-feira

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira, 23 de abril, na RSC-472, nas proximidades do km 12, entre os municípios de Tenente Portela e Três Passos. A colisão envolveu um caminhão baú, carregado de frutas, e um automóvel Volkswagen Gol com placas de Palmitinho.

O acidente ocorreu por volta das 10h, em uma curva da rodovia. O caminhão seguia no sentido Tenente Portela–Três Passos, realizando entregas na região, enquanto o Gol transitava na direção contrária.

O condutor do automóvel, um homem de 59 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, onde recebe atendimento médico. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

Estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, a Brigada Militar e o Comando Rodoviário da Brigada Militar, que realizou o registro da ocorrência e iniciou os procedimentos para apuração dos fatos.

Até as 11h30, o trânsito permanecia totalmente bloqueado, devido à remoção do veículo de passeio e à preparação para a retirada do caminhão baú.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.