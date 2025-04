Escolinha GBB Futsal participa de amistosos em Redentora e destaca integração entre atletas

Representando o município de Tenente Portela, a Escolinha GBB Futsal participou, na segunda-feira, 21, de uma série de jogos amistosos em Redentora, promovidos em parceria com a Escolinha de Futsal Redentorense (EFR). O encontro esportivo teve como foco a integração entre os jovens atletas das duas cidades.

As partidas envolveram as categorias Sub-7 e Sub-9 (masculino), além das categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15 (feminino), totalizando 20 confrontos. Os resultados refletiram o bom nível técnico e o equilíbrio entre as equipes: foram 10 vitórias para Redentora, 6 para Tenente Portela e 4 empates. No placar agregado, Redentora marcou 22 gols, enquanto Tenente Portela anotou 17.

A Escolinha GBB agradeceu aos anfitriões pela calorosa recepção e pelos excelentes jogos realizados, destacando a importância de iniciativas como essa para o crescimento esportivo, social e pessoal dos jovens atletas. A expectativa agora é de retribuir a visita, recebendo a equipe redentorense em Tenente Portela para novos momentos de confraternização e esportividade.

O projeto da Escolinha GBB Futsal conta com o apoio da Prefeitura de Tenente Portela, por meio da Lei do Patrocínio nº 2.790/21, que promove o incentivo ao esporte e oferece oportunidades de desenvolvimento para crianças e adolescentes do município.

Escolinha GBB Futsal | Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela