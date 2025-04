Município passa a oferecer atendimento gratuito em reumatologia

A população de Tenente Portela agora conta com atendimento gratuito na área de reumatologia, disponibilizado pelo médico especialista Dr. Felipe Espanhol. Os atendimentos são realizados conforme a demanda, inclusive em alguns sábados, na Estratégia Saúde da Família (ESF) 3, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a secretária de Saúde, Giovana Maciel, cerca de 60 pacientes já foram atendidos desde o início do serviço. Até então, esse tipo de atendimento não era oferecido no município, o que obrigava os moradores a se deslocarem para outras cidades em busca de tratamento especializado. Com a nova oferta, a comunidade passa a ter acesso mais fácil, rápido e contínuo a um serviço considerado essencial.

O atendimento é destinado especialmente a pessoas com diagnóstico de fibromialgia, além de outras doenças reumatológicas. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Saúde para obter informações e realizar a inscrição.

Assessoria de Comunicação de Tenente Portela