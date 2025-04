Unimed Noroeste/RS orienta clientes de planos de saúde para utilização do cartão virtual

Desde a semana passada, uma ação especial está sendo realizada pela Unimed Noroeste/RS para orientar clientes que têm dúvidas sobre a renovação do cartão do plano de saúde. Até o próximo dia 30 de abril uma equipe estará disponível exclusivamente para esta atividade, na Rua Siqueira Couto, 93, Ijuí (hall de entrada, no prédio onde está localizada a Sede Administrativa da Unimed), das 8h às 12h e das 13h30 às 18h.

Beneficiários da Unimed Noroeste/RS com cartões que vencem em 30 de abril de 2025 devem ficar atentos, pois a partir do próximo dia 1º de maio, será disponibilizada apenas a versão virtual deste documento. Portanto, para obter acesso e tê-lo sempre atualizado, é necessário baixar o Aplicativo Unimed Cliente e utilizar o Cartão Virtual no smartphone, cuja validade é renovada automaticamente, sem a necessidade do cliente se dirigir à operadora de planos de saúde.

No Cartão Virtual os dados do cliente permanecem os mesmos, sendo reconhecido e aceito em todos os serviços próprios ou credenciados à Unimed Noroeste/RS, inclusive em rede nacional. Basta ser apresentado juntamente com documento de identificação com foto para garantir atendimento. Após baixar a versão digital do cartão é possível visualizá-lo mesmo sem acesso à internet.

“A Unimed Noroeste/RS não tem mais como prática encaminhar o Cartão físico ao endereço do contratante. O Cartão Virtual veio para substituir a necessidade de ter o cartão físico, ainda mais por se tratar de uma informação que é preciso ter em mãos, o tempo todo”, alerta o gerente de Mercado da Unimed Noroeste/RS, Gilberto Freitas. Segundo o gestor, esta é uma “prática adotada amplamente no setor de saúde”.

Clientes da região devem se dirigir ao Espaço Unimed de sua referência (Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Panambi, Santo Augusto, Tenente Portela e Três Passos). Quem preferir, pode optar por contatar pelos telefones 55 3331 9700 (WhatsApp) / 0800 644 2045 (opção Relacionamento com o Cliente).

No site da Unimed Noroeste/RS é possível visualizar como baixar o Aplicativo. Basta acessar https://unimednoroesters.com.br/app-unimed-cliente/ , seguir o passo a passo e as dicas de como usufruir de suas facilidades.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209) e Jaíse Schumann (MTb 17.199)