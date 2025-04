Secretaria da Saúde distribui mais 970 mil doses de vacina contra a gripe

Nesta semana, a Secretaria da Saúde (SES) está distribuindo aos municípios, por meio das Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), a terceira remessa de doses de vacinas contra a gripe (influenza) recebidas do Ministério da Saúde em 2025. Ao todo, 970.220 doses de vacinas foram encaminhadas do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) às coordenadorias, onde os municípios de abrangência fazem a retirada.

Na próxima semana, deverá ocorrer a distribuição da quarta remessa, que destinará mais 964 mil doses. O lote foi recebido nesta quinta-feira (24/4) na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi). Ainda será definida a divisão por regional.

Considerando as quatro remessas de vacinas contra a gripe, o Rio Grande do Sul já recebeu mais de 3,2 milhões de doses, o que representa cerca de 60% da população estimada nos grupos prioritários no Estado, com aproximadamente 5,2 milhões de pessoas.

Distribuição por CRS (3ª remessa)

1ª CRS (sede Porto Alegre – 66 municípios, sem considerar Porto Alegre): 237.010

2ª CRS (sede Frederico Westphalen – 26 municípios): 18.160

3ª CRS (sede Pelotas – 21 municípios): 77.060

4ª CRS (sede Santa Maria – 33 municípios): 53.530

5ª CRS (sede Caxias do Sul – 49 municípios): 94.280

6ª CRS (sede Passo Fundo – 62 municípios): 59.240

7ª CRS (sede Bagé - 6 municípios): 17.040

8ª CRS (sede Cachoeira do Sul – 12 municípios): 19;030

9ª CRS (sede Cruz Alta – 12 municípios): 12.400

10ª CRS (sede Alegrete – 11 municípios): 41.250

11ª CRS (sede Erechim – 33 municípios): 20.680

12ª CRS (sede Santo Ângelo - 24 municípios): 27.350

13ª CRS (sede Santa Cruz do Sul – 13 municípios): 30.950

14ª CRS (sede Santa Rosa – 22 municípios): 20.680

15ª CRS (sede Palmeira das Missões - 26 municípios): 14.820

16ª CRS (sede Lajeado – 37 municípios): 29.150

17ª CRS (sede Ijuí - 20 municípios): 20.590

18ª CRS (sede Osório - 23 municípios): 37.500

Porto Alegre: 139.500

Meta

A meta é vacinar 90% das gestantes, crianças e idosos. Para os demais grupos que serão vacinados na estratégia especial, não é estipulado uma meta, visto que o número de pessoas é um valor estimado.

Apesar da vacina passar a ficar disponível durante todo o ano nas unidades de saúde, a recomendação é que a população-alvo busque se vacinar o quanto antes, preferencialmente antes do inverno, época de maior transmissibilidade de vírus respiratórios.

Grupos prioritários para a vacinação

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto);

Idosos (a partir dos 60 anos de idade);

Trabalhadores da saúde;

Professores dos ensinos Básico e Superior;

Indígenas;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários;

Trabalhadores dos Correios;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas.