Santa Catarina realiza oficina sobre Projeto Político Pedagógico da Zona Costeira e Marinha

Para fortalecer a gestão participativa dos processos educativos voltados à sustentabilidade ambiental, será realizada no dia 29 de abril, terça-feira, das 14h às 16h30, a Oficina Territorial de Santa Catarina sobre o Projeto Político Pedagógico da Zona Costeira e Marinha do Brasil (PPPZCM). A atividade será realizada de forma online, reunindo educadores(as) ambientais, gestores(as), técnicos(as), representantes de movimentos sociais e demais interessados(as) no tema.

O PPPZCM é um instrumento de planejamento e gestão da educação ambiental voltado à conservação da biodiversidade e à promoção do uso sustentável dos recursos na zona costeira e marinha do Brasil. Seu desenvolvimento ocorre a partir de um processo coletivo, interdisciplinar e fundamentado na ciência e no conhecimento popular.

Durante a oficina, serão apresentados os princípios e fundamentos do projeto, além de ser aberto um espaço para contribuições ao processo de revisão colaborativa do documento. Os participantes também serão convidados a cadastrar iniciativas na plataforma Monitora EA-PPPZCM, uma ferramenta digital criada para mapear e acompanhar ações de educação ambiental em todo o território costeiro-marinho brasileiro.

A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas por meio do link abaixo:

:: Clique aqui para se inscrever e participar da oficina online

A construção coletiva do PPPZCM é uma oportunidade para que Santa Catarina reforce seu compromisso com a educação ambiental transformadora e com a valorização do seu extenso e diverso território costeiro e marinho.