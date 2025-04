Polícia Civil prende casal suspeito de estupro de vulnerável em Redentora

Na manhã desta sexta-feira, 25, a Polícia Civil cumpriu dois mandados de prisão preventiva expedidos pelo Juízo da Comarca de Coronel Bicaco, após representação da autoridade policial responsável pela investigação.

A prisão ocorreu no município de Redentora, onde foram detidos um homem e uma mulher suspeitos de envolvimento em um crime de estupro de vulnerável, tipificado no âmbito da Lei Maria da Penha. O crime teria ocorrido no dia 16 de abril de 2025, tendo como vítima uma adolescente de 16 anos.

Após os procedimentos legais, os suspeitos serão encaminhados ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerão à disposição da Justiça.