Vice-governador anuncia R$ 2,2 milhões para reforma da maternidade e da unidade neonatal do Hospital Santo Ângelo

O vice-governador Gabriel Souza anunciou nesta sexta-feira (25/4) o investimento de R$ 2,2 milhões para a reforma da maternidade e da unidade de cuidados intermediários neonatal do Hospital Santo Ângelo, na região das Missões. O anúncio foi feito no próprio hospital, que receberá os recursos do Programa Avançar Mais na Saúde, vinculado à Secretaria da Saúde (SES).

“A nova unidade é essencial para acolher os bebês que não precisam de terapia intensiva, mas que também necessitam de cuidados específicos. É um avanço não apenas para a região das Missões, mas para toda a macrorregião Noroeste do Estado. Vamos resolver uma demanda histórica e oferecer um cuidado ainda melhor aos bebês que nascem aqui ou são transferidos para cá”, destacou o vice-governador.

Com a reforma, a maternidade atual vai deixar de ser apenas um centro de parto normal passando a funcionar como Centro Obstétrico, o que possibilitará a realização de cesáreas, além de oferecer mais conforto e praticidade na operacionalização do atendimento. A Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal vem preencher uma lacuna para a hospitalização de crianças nascidas na região e que necessitam desse tipo de cuidado. O Hospital Santo Ângelo é referência para 24 municípios da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS).

"Vamos resolver uma demanda histórica e oferecer um cuidado ainda melhor", disse o vice-governador -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

“É uma prioridade qualificar a maternidade e a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal do Hospital Santo Ângelo, que é uma importante referência no atendimento de gestantes de alto risco na região”, avaliou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

O provedor do hospital, Renato Salzano, acredita que as reformas irão melhorar as condições do atendimento. A instituição hospitalar tem capacidade de atendimento de uma população de 300 mil pessoas, dispondo de 166 leitos e 617 profissionais – sendo que 149 são médicos.

Até 2024, o município de Santo Ângelo já havia sido contemplado com cerca de R$ 10 milhões do Programa Avançar Mais na Saúde em recursos para o Hospital Regional das Missões.