Governo promove o 2º encontro de capacitação do Sistema Estadual de Proteção Ambiental

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), realizará em 2 de junho, às 13h30, a 2ª Reunião do Sistema Estadual de Proteção Ambiental (Sisepra). O tema será "União pelo Meio Ambiente".

O evento, que integra a programação alusiva à Semana Mundial do Meio Ambiente, ocorrerá no auditório da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), na capital do Estado, e contará com uma série de capacitações voltadas para a gestão e proteção ambiental.

Serão abordados os seguintes temas:

Licenciamento Ambiental e convênio Mata Atlântica; Plano Rio Grande e as oportunidades para os municípios.

O encontro é voltado para os municípios e o público geral interessado, que receberá certificado de participação. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio deste link , no qual também é possível conferir a programação completa.

Diante dos recentes eventos meteorológicos no Rio Grande do Sul, a capacitação dos integrantes do Sisepra ganha ainda mais relevância. “Será importante para capacitar, esclarecer e orientar os órgãos municipais, inclusive sobre os caminhos para acessarem recursos técnicos e financeiros”, explica a titular da Sema, Marjorie Kauffmann. “Dentro das estratégias do governo, a adaptação climática urgente e o compromisso com a preservação e a melhoria da qualidade ambiental exigem uma atuação integrada e qualificada.”

O Sisepra é o sistema responsável por coordenar e controlar as políticas ambientais no Rio Grande do Sul, promovendo a preservação e a sustentabilidade. A ferramenta reúne a Sema como agente central e outros órgãos e entidade. Dentre eles, o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), o Comando Ambiental da Brigada Militar, a Polícia Civil, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e os municípios o Estado, todos atuando de maneira integrada.

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 5 de junho e foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU). A data tem como objetivo chamar a atenção para questões ambientais e para a importância do uso sustentável dos recursos naturais.