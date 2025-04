Porto clandestino, desmatamento e pesca ilegal são combatidos pela Brigada Militar na Operação Agro-Hórus

Nos dias 24 e 26 de abril, policiais militares do Comando Ambiental da Brigada Militar, em ação da Operação Agro-Hórus, localizaram, em Linha Buricá, município de Crissiumal, um porto clandestino equipado com uma esteira transportadora de grãos. Após a constatação de contrabando, foi registrado Boletim de Ocorrência e o equipamento foi destruído.

Ainda em Crissiumal, foram registrados boletins de ocorrência por extração irregular de cascalho, desmatamento em Área de Preservação Permanente (APP) e abertura ilegal de via de acesso.

Já no dia 25 de abril, no município de Barra do Guarita, houve a prisão de um suspeito por pesca ilegal da espécie dourado — que está ameaçada de extinção — e a apreensão de 53,7 quilos de pescado, redes de pesca predatórias e freezers utilizados no armazenamento. O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia para os devidos procedimentos.

Comunicação Social da 1ª CIPAM