Prefeito Locatelli anuncia construção de caminhódromo com ciclovia às margens da RS-163

Durante participação ao vivo no programa Rádio Comunidade, apresentado por Jalmir Steffenon na Rádio Verdade FM, o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, anunciou em primeira mão a construção de um novo espaço voltado ao lazer e à mobilidade urbana: um caminhódromo com ciclovia que acompanhará o traçado da RS-163, ligando o trevo de acesso à cidade até o Centro de Convivência.

Com aproximadamente 500 metros de extensão, o novo equipamento público contará com duas pistas — uma para caminhadas e outra exclusiva para bicicletas — e será totalmente iluminado com sistema de iluminação em LED, oferecendo mais conforto e segurança à população que utiliza o trecho para atividades físicas.

“É um investimento de mais de R$ 300 mil, com uma iluminação própria, de LED, pensada para garantir segurança e tranquilidade às pessoas. Já temos o recurso garantido, estamos apenas aguardando a liberação para iniciar as obras”, afirmou o prefeito Locatelli, destacando que a informação ainda não havia sido divulgada oficialmente em outros canais da prefeitura.

A iniciativa busca valorizar o bem-estar da comunidade, incentivar hábitos saudáveis e ampliar a infraestrutura urbana com foco em segurança e acessibilidade.