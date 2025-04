Mirna Braucks segue na presidência do Hospital Santo Antônio após reeleição unânime

Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela realizou no início da noite de sexta-feira, 25, assembleia geral ordinária, com início as 18h30 no auditório de eventos do Hospital Santo Antônio.

Durante o encontro ocorreu a eleição e posse da nova diretoria e dos membros do conselho fiscal para o triênio 2025/2028, sendo reconduzida ao cargo de presidente a senhora Mirna Teresinha Kinsel Braucks, reeleita por unanimidade, formando a seguinte diretoria em chapa única.

Presidente: Mirna Teresinha Kinsel Braucks

Vice-presidente: Márcia Inês Bandeira

Tesoureiro: Gladis Abegg Nilson

Vice-tesoureiro: Élio Abegg

Secretária: Maria Salete Canssi

Vice-secretária: Mônica Raquel Wisniewski

Conselho Fiscal:

Titulares: Valmir Bergonci, Jorge Luiz Grassioli, Padre Guido Taffarel, Gilmar Luiz Canzi e Israel Capelari

Suplentes: Miria Bergonci, Juraci Castaman e Pedro Luis Antoniollo

Mirna Braucks preside a Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio, mantenedora do Hospital Santo Antônio desde abril do ano de 2007, totalizando até então 18 anos na presidência.

Durante sua locução de posse, Mirna destacou a importância participativa do quadro social e da casa de saúde que presta atendimento regional com destaque no Estado do Rio Grande do Sul. Ressaltou ainda, o crescimento do espaço físico e de equipamentos, bem como do corpo clínico e demais colaboradores da casa de saúde, que tem como lema: Acolhendo e Promovendo Vida.

Com informações da Planeta FM 102.7