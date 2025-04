Comissão debate impactos na economia brasileira do aumento das taxações impostas pelos EUA

O parlamentar destaca que, de acordo com especialistas, o Brasil deverá sofrer grandes impactos em sua balança comercial, seja pela exportação para os Estados Unidos ou para outros parceiros comerciais.

Correia afirma que, no início de abril, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um "tarifaço" em escala global, que afetou produtos que o Brasil exporta em grande escala, como aço, alumínio, cobre, polietileno, madeiras, semicondutores, produtos farmacêuticos, peças de automóveis, produtos agrícolas, etanol, entre outros.

O debate atende a pedido do deputado Rogério Correia (PT MG) e será realizado às 14 horas, em plenário a definir.

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados promove nesta terça-feira (29) audiência pública sobre os impactos na economia brasileira do aumento das taxações impostas pelo governo dos Estados Unidos.

