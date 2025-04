Grupo de gestantes promove encontro sobre amamentação e cuidados na maternidade

Na tarde de quinta-feira, 24, o Grupo de Gestantes da Rede Bem Cuidar, da Secretaria Municipal de Saúde de Miraguaí, realizou mais um encontro especial, repleto de aprendizado, troca de experiências e escuta ativa.

O tema do dia foi "Amamentação e Aleitamento Materno". As futuras mamães puderam conversar sobre os cuidados com as mamas, as dificuldades comuns desse período e receberam orientações essenciais para um dos momentos mais importantes da maternidade.

O encontro contou com a presença especial de Nilza Bueno da Silva, técnica de enfermagem que atua na maternidade do Hospital Santo Antônio, onde apoia e orienta as mães na amamentação. Também participaram Ivone, técnica de enfermagem da Unidade Básica de Saúde, que compartilhou sua ampla experiência com gestantes, trazendo informações sobre o parto natural e sobre manobras de primeiros socorros com recém-nascidos, e a fisioterapeuta Rutiana Patias, apoiadora do grupo, que orienta as gestantes no preparo corporal e no bem-estar durante a gestação.

O grupo é coordenado pela enfermeira Bianca Fink, responsável pela Saúde da Mulher e pelo Pré-Natal, e pela assistente social Fabrícia Borth, coordenadora da Rede Bem Cuidar.

Durante o encontro, as participantes aproveitaram para tirar dúvidas, fortalecer vínculos e compartilhar vivências, em um espaço acolhedor e respeitoso.

A Rede Bem Cuidar segue firme no propósito de oferecer atenção integral às mulheres, desde a gestação até o puerpério, com informações de qualidade, atendimento humanizado e escuta qualificada.

O secretário municipal de Saúde, Valdelirio Pretto da Silva, reafirma, juntamente com o prefeito Leonir Hartk (Neco) e vice-prefeito Ricardo Barbosa Fink, o compromisso com ações de prevenção, cuidado e promoção da saúde em Miraguaí.

“Gratidão a todas que participaram e às profissionais Nilza, Ivone e Rutiana por contribuírem com tanto carinho e dedicação”, destacaram os organizadores do evento.

Com informações da Rádio Planeta