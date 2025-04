Universitários podem se inscrever no Politeia 2025 a partir de sexta-feira

A Câmara dos Deputados, em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), abre inscrições nesta sexta-feira (2), a partir das 19 horas, para a 19ª edição do Politeia , projeto de extensão que permite a estudantes aprenderem sobre o processo legislativo por meio da simulação de atividades parlamentares.

Em 2025, a simulação será realizada em formato presencial, entre os dias 18 e 25 de julho. O encontro contará com a participação de 200 estudantes da graduação/pós-graduação divididos em quatro modalidades: parlamentar, repórter, assessor parlamentar e fotógrafo. Todos poderão vivenciar as atividades referentes às suas respectivas funções, as quais compõem o dia a dia da Câmara dos Deputados.

Inscrições

Para participar, o estudante deve estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino superior. As inscrições serão realizadas por meio de formulário eletrônico (a estar disponível na página do projeto), em quatro modalidades de vagas:

I. Cotas de Gênero

II. Cotas Raciais

III. Cotas Sociais de Assistência Estudantil da UnB

IV. Ampla Concorrência

As inscrições vão até o dia 17 de maio e serão contabilizadas por ordem de chegada.

Objetivos

O objetivo do Politeia, idealizado por estudantes do Instituto de Ciência Política da UnB, é proporcionar aos universitários maior proximidade com o processo legislativo brasileiro. O projeto se propõe a utilizar uma metodologia diferente e inovadora de ensino, na qual o participante atua diretamente na construção de uma proposta legislativa e a encaminha para apreciação dos colegas com base em processo semelhante ao do sistema adotado no Brasil.

O estudante tem a possibilidade de não apenas simular as principais decisões tomadas no país, mas também a oportunidade de compreender como funciona o Congresso Nacional e conhecer melhor a dinâmica das instituições democráticas brasileiras.