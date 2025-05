Três acusados pelo MPRS são condenados pela tentativa de homicídio de um adolescente

Dois homens e uma mulher acusados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) foram condenados, nesta terça-feira, 29 de abril, pelo Tribunal do Júri em Tenente Portela, pela tentativa de homicídio de um adolescente. O crime foi na noite de 18 de janeiro de 2023 no município de Vista Gaúcha, Noroeste gaúcho.

A mulher, mandante do crime, foi condenada a 19 anos e quatro meses de prisão. Um dos executores do crime foi sentenciado à pena de 10 anos, e o outro, de 8 anos 9 meses e 10 dias de prisão.

Segundo a denúncia do MPRS, depois de amarrar o adolescente, que na época tinha 17 anos, os dois homens encharcaram o corpo dele com uma substância inflamável e atearam fogo. A vítima também foi baleada em uma das pernas. O crime foi na área rural de Vista Gaúcha, perto de um rio. Mesmo ferido, com queimaduras em 96% do corpo, o adolescente conseguiu nadar e foi socorrido por populares. A vítima e os acusados tinham envolvimento com o tráfico de drogas.

A promotora de Justiça Milena dos Santos Oliveira, de Tenente Portela, atuou em plenário auxiliada pelo promotor Rodrigo Alberto Wolf Piton, do Núcleo de Apoio ao Júri (NAJ). Milena Oliveira ressaltou que o Tribunal do Júri durou 16 horas e foi o mais extenso da história da Comarca: “foi um júri que exigiu um tempo considerável para sua análise e resultou em penas expressivas para um crime grave e que teve grande repercussão na região.”

Com informações do MPRS