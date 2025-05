Município adquire terceiro veículo com emenda do senador Paim

A Administração Municipal de Miraguaí recebeu na quarta-feira, 30, o terceiro veículo adquirido com recurso de emenda do Orçamento Geral da União indicada pelo senador Paulo Paim (PT).

O Fiat Cronos automático, sedã compacto, foi recebido pelo prefeito Neco, o vice Ricardo e o secretário municipal de Saúde, Valdelírio Preto da Silva (Pretinho).

A emenda parlamentar de R$ 300 mil previa a aquisição de três novos veículos para compor a frota de veículos da área da saúde no município. O primeiro havia sido recebido no dia 6 de março e o segundo em 5 de abril.

O secretário de Saúde reforça que o senador atendeu reivindicação do Partido dos Trabalhadores, visando dar mais segurança e comodidade no transporte de pacientes que buscam especialistas na área da saúde fora do município. Valdelírio também citou o esforço empreendido pelo ex-vice-prefeito Vanderlei Lunardi, o ex-vereador Valdir de Jesus e o atual vereador Ivo Melo em busca do recurso.

“Em nome da comunidade de Miraguaí agradecemos o senador Paulo Paim, que tem destinado emendas para o município aplicar em diversas áreas, entre elas, na saúde da população”, reforçou o secretário.

De acordo com Pretinho, os recursos de emendas parlamentares são de vital importância para a comunidade e somam-se aos esforços que a atual Administração Municipal têm feito para melhorar a qualidade dos serviços públicos, principalmente na saúde, que é uma das áreas mais sensíveis para a população miraguaiense.

Com informações da Planeta FM 102.7