Secretária realiza visita e conhece práticas para o cultivo de flores

Durante a visita, Mewes também mostrou os vidros de compotas que faz e comercializa na feira do produtor. "Trocas de experiências como estas, valem ouro. Devemos aprender sempre, e a experiência que seu Oswaldo traz é linda, seu exemplo de capricho e dedicação em tudo que faz é deslumbrante. Uma manhã linda e ensolarada de encher os olhos é ter a esperança de dias mais coloridos em nossa cidade", destacou a secretária de Serviços Urbanos.

De acordo com a secretária, “o senhor Oswaldo Meves dá sugestões de plantio para que nossa cidade seja florida e linda assim como é em sua residência.”

O munícipe miraguaiense Oswaldo Meves recebeu em sua residência, no distrito de Tronqueiras, a secretária municipal dos Serviços Urbanos, Cristie Becker, para expor ideias e ensinamentos para o cultivo de flores.

