Bombeiros encantam crianças em ação na Escola Ayrton Senna

Na terça-feira, 29, dois integrantes dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela estiveram na Escola Ayrton Senna, a convite da professora Bruna, para uma atividade especial com a turma do Pré.

Durante a visita, os bombeiros apresentaram às crianças um pouco da rotina da equipe, explicando como funciona o trabalho voluntário de atendimento a emergências. A atividade despertou grande curiosidade e entusiasmo entre os pequenos, que ficaram encantados com as explicações e com os equipamentos demonstrados.

"Ver o sorriso no rostinho dessas crianças é a certeza de que estamos no caminho certo. Essa troca nos motiva a seguir firmes no propósito de fazer o bem e contribuir para uma comunidade mais segura", destacaram os voluntários.

A presença dos Bombeiros na escola reforça o compromisso da entidade com a aproximação da comunidade e com o trabalho de educação preventiva desde a infância.