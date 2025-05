III Canto do Yucumã promete emoção e música de qualidade

Nos dias 16 e 17 de maio, a cidade de Derrubadas será palco de um dos eventos mais aguardados do ano: o III Canto do Yucumã – Festival da Canção.

O festival reunirá grandes talentos do sul do Brasil, proporcionando ao público momentos de muita emoção, cultura e música de qualidade.

E a programação não para por aí: no sábado, dia 17, logo após o encerramento do festival, a festa continua com um grande bailão, animado pela consagrada Banda Modello.

Derrubadas é reconhecida por seus bailes inesquecíveis, e este promete ser mais um para ficar na memória!

Convide os amigos, a família e venha viver essa experiência única!

O evento conta com patrocínio ouro do Sicredi e do Frigorífico Lunar.