Gestação mais segura: Hospital Unimed Noroeste/RS oferece pacote de serviços para gestantes

O Hospital Unimed Noroeste/RS está com uma novidade para gestantes que não possuem plano de saúde. Com o pacote Gestação Mais Segura as futuras mamães podem programar uma gestação com mais tranquilidade, com a qualidade reconhecida que o complexo hospitalar oferece.

O Gestação Mais Segura garante acesso a exames laboratoriais e de imagem essenciais para a realização do pré-natal, além de internação hospitalar prevista de acordo com o tipo de parto, podendo incluir estadia nos Quartos Privativos Premium do Hospital Unimed Noroeste/RS (conforme disponibilidade). Também está inclusa a participação, sem custo, no Clube da Gestante. Contratando o pacote, a gestante garante até 20% de desconto do valor de referência, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes sem juros. Ou, pode consultar o setor Comercial para conferir outras condições, conforme necessidade. O Gestação Mais Segura é um produto particular, sem cobertura pelo Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O pacote busca proporcionar experiência ainda mais segura em uma fase tão especial que é a gestação. “Com equipe altamente qualificada e estrutura de ponta, proporcionamos o suporte necessário para as gestantes. Cuidar da saúde é a nossa prioridade”, observa o diretor de Serviços Próprios da Unimed Noroeste/RS, médico Alexandre Vaz.

Gestação Mais Segura é com o Hospital Unimed Noroeste/RS, afinal sua saúde e do seu bebê merecem atenção e cuidado. Para saber mais, contate pelo 55 3331-9700 (telefone/WhatsApp), opção Comercial.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209) e Jaíse Schumann (MTb 17.199)