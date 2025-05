Administração de Vista Gaúcha alinha estratégias e projeta novos investimentos

A Administração Municipal de Vista Gaúcha, liderada pelo prefeito Claudemir Locatelli e pelo vice-prefeito André, realizou na tarde de segunda-feira, 5, uma reunião de trabalho com foco no alinhamento de ações estratégicas e na otimização dos recursos públicos.

Durante o encontro, foram discutidos diversos temas de interesse da gestão, como o planejamento de investimentos para os próximos meses, a avaliação do desempenho das secretarias municipais e a definição de diretrizes para o sistema de compras do município.

Um dos assuntos destacados foi a realização de um leilão de bens inservíveis, com o objetivo de dar destino adequado a materiais que não têm mais utilidade para o serviço público. A medida visa gerar receita para o município e promover a organização dos espaços públicos.

Também foi reafirmada a continuidade dos trabalhos em todas as secretarias, com foco na racionalização dos recursos disponíveis e na busca constante por eficiência na aplicação dos mesmos.

Segundo o prefeito Locatelli, o objetivo do encontro foi alinhar as ações da gestão, garantir transparência nos processos administrativos e reforçar o compromisso com uma administração pública responsável e eficiente.

Participaram da reunião o prefeito, o vice-prefeito, os secretários municipais, a primeira-dama Dona Eni — responsável pelo setor de compras — e o assessor jurídico do município.

Com informações da Rádio A Verdade