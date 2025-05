Senado aprova criação do Grupo Parlamentar Brasil-União Europeia

O Plenário do Senadoaprovou nesta terça-feira (6) o projeto de resolução que cria o Grupo Parlamentar Brasil-União Europeia ( PRS 57/2023 ). O texto, de autoria do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), vai à promulgação.

De acordo com o projeto, o grupo será instituído como um "serviço de cooperação parlamentar, (...) com a finalidade de incentivar e desenvolver as relações entre o Senado Federal e aquela organização internacional [a União Europeia], principalmente quando estiverem envolvidas a dimensão parlamentar e a representação popular".

O texto prevê que a cooperação será implementada por meio de visitas e realização de congressos e encontros, entre outras atividades.

Antes de ser analisado no Plenário do Senado, o projeto foi examinado na Comissão de Relações Exteriores (CRE), onde recebeu parecer favorável da senadora Tereza Cristina (PP-MS). Na ocasião, ela destacou a importância das relações comerciais o Brasil e a União Europeia.