Barra do Guarita promove Dia “D” de vacinação e ações de saúde no sábado, 10 de maio

No próximo sábado, 10 de maio, o município de Barra do Guarita realiza o Dia “D” da Campanha de Vacinação contra a gripe, com atendimento especial à comunidade em diversas frentes de saúde. A ação acontecerá ao longo do dia e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e promover cuidados preventivos para todas as faixas etárias.

Além da vacina contra a gripe, haverá atualização da caderneta de vacinação, contemplando outras vacinas disponíveis no calendário do SUS. A programação também incluirá atividades voltadas à higiene bucal, educação ambiental, vigilância sanitária, saúde preventiva, educação alimentar, entre outras ações importantes para o bem-estar da população.

A equipe da Secretaria Municipal de Saúde estará mobilizada para acolher toda a comunidade, em um esforço coletivo para promover saúde, conscientização e qualidade de vida para idosos, adultos, jovens e crianças.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a prevenção e a promoção da saúde pública, e a presença da população será fundamental para o sucesso da campanha.