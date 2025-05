Papo de Responsa é realizado na Escola Estadual São Francisco de Sales, em Campo Novo

Na noite de terça-feira, 6, a Escola Estadual São Francisco de Sales, no município de Campo Novo, recebeu a visita da equipe do Papo de Responsa, iniciativa da Polícia Civil, vinculada à 22ª Região Policial. A atividade foi conduzida pela Comissária Luciana Rolim e pela Escrivã de Polícia Bianca Caciamani.

O encontro reuniu 42 alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, com o objetivo de promover uma conversa aberta sobre temas relevantes para a juventude, como escolhas de vida, responsabilidades, consequências dos atos e respeito ao próximo.

A ação buscou incentivar uma reflexão crítica sobre as atitudes cotidianas e o impacto que elas podem ter no futuro de cada um, valorizando o diálogo, a empatia e a construção de uma convivência mais saudável entre os jovens.

A participação ativa dos estudantes demonstrou o interesse e a importância de iniciativas como essa no ambiente escolar, aproximando a comunidade estudantil das instituições de segurança pública de forma educativa e preventiva.

Com informações da Polícia Civil