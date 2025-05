Santa Catarina marca presença na 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente com foco na justiça climática e transformação ecológica

Fotos: Divulgação / Semae

Representada por 39 delegados e delegadas, Santa Catarina participa ativamente da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA), que será realizada até o dia 9 de maio em Brasília. A conferência reúne representantes de todo o país para debater os desafios e caminhos para enfrentar as mudanças climáticas, com foco na justiça climática e na transformação ecológica.

A delegação catarinense leva à etapa nacional 20 propostas priorizadas na Conferência Estadual, realizadas em março, que tratam de temas como adaptação dos municípios às mudanças climáticas, prevenção de desastres naturais, fortalecimento de políticas públicas ambientais e incentivo a soluções baseadas na natureza.

Entre as representantes de Santa Catarina está Cristiane Casini Bitencourt, gerente de Clima e Energia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae). Cristiane atua diretamente na construção de estratégias estaduais para a descarbonização da economia, transição energética e resiliência climática dos territórios catarinenses.

“Estar na CNMA é uma oportunidade de fortalecer o diálogo federativo e garantir que as especificidades de Santa Catarina estejam contempladas nas diretrizes nacionais. Nossos municípios enfrentam cada vez mais eventos extremos, e é fundamental que o Estado esteja preparado para agir com responsabilidade climática e justiça social”, destaca Cristiane.

Foto: Reprodução/Secom SC

A 5ª CNMA é promovida pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com o objetivo de atualizar a Política Nacional de Educação Ambiental e contribuir para a formulação de uma nova Política Nacional de Mudança do Clima, que alinhe o Brasil aos compromissos internacionais de neutralidade de carbono e proteção da biodiversidade.

A participação de Santa Catarina reforça o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente e o enfrentamento da emergência climática de forma integrada, inclusiva e colaborativa.