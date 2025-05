Brigada Militar prende dois homens por tráfico de drogas em Barra do Guarita

Na tarde de quarta-feira, 7, Policiais Militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam dois homens pelo crime de tráfico de drogas no município de Barra do Guarita.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma porção grande de cocaína, sete porções de cocaína embaladas, seis pedras de crack, dois smartphones, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, os suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi realizado o flagrante delito.

Comunicação Social – 7º BPM