Saúde em primeiro lugar: Dia D de vacinação contra a gripe acontece neste sábado

No próximo sábado, dia 10 de maio, a cidade realiza o Dia D de Vacinação contra a Gripe, uma ação fundamental para garantir a proteção da população contra o vírus da gripe, especialmente para os grupos mais vulneráveis.

A vacinação ocorrerá das 9h às 15h, em dois locais estratégicos: Praça do Imigrante e ESF 2 (Postão). A campanha é destinada exclusivamente aos grupos prioritários, que incluem:

Idosos (60 anos ou mais)

Gestantes

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Profissionais de saúde

Professores

Pessoas com comorbidades, como doenças respiratórias, cardíacas, diabetes, entre outras

Por que a Vacinação é Importante?

A gripe pode ser uma doença grave, principalmente para as pessoas que estão nos grupos de risco. A vacinação é uma medida de prevenção eficaz, não apenas para evitar complicações e hospitalizações, mas também para reduzir a transmissão do vírus, protegendo a comunidade como um todo.

Atenção aos Detalhes!

Quem for se vacinar no Dia D deve levar um documento de identificação e, se necessário, o cartão de vacinação. A ação será realizada em dois pontos de fácil acesso, proporcionando conveniência e rapidez no atendimento.

Não Perca!

A vacina é gratuita e está disponível para aqueles que mais precisam. Se você faz parte de um dos grupos prioritários, não deixe de participar dessa importante ação de saúde pública. Proteja-se e ajude a proteger sua comunidade!