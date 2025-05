Município mobiliza campanha para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes

A Secretaria de Saúde de Tenente Portela convida todas as famílias a participarem da campanha, aproveitando a oportunidade para manter a caderneta em dia e contribuir com a saúde coletiva.

Pais e responsáveis devem levar os filhos à unidade de saúde com a caderneta de vacinação e um documento de identificação. A equipe de enfermagem fará a conferência e aplicará as doses pendentes, conforme o calendário nacional.

Durante a campanha, crianças menores de 6 anos poderão receber a vacina contra a gripe (influenza), importante para prevenir complicações respiratórias comuns nesta faixa etária. Já crianças e adolescentes de 9 anos a menores de 15 anos poderão ser vacinados contra o HPV e a Meningite ACWY, doenças que podem causar complicações graves, mas são evitáveis com imunização adequada.

Como parte da campanha, a comunidade também poderá participar do Dia D da Vacinação, que será realizado neste sábado, 10 de maio, das 9h às 15h, em dois pontos estratégicos: a Praça do Imigrante e o ESF 2 (Postão).

O objetivo é garantir que o público infantojuvenil esteja com o esquema vacinal completo, protegendo-se de doenças evitáveis por meio de imunização gratuita oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A Prefeitura de Tenente Portela, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo uma importante Campanha de Vacinação para a atualização da caderneta de crianças e adolescentes. A ação segue até o dia 31 de maio em todas as unidades de saúde do município.

