Oficina terapêutica do NAAB promove saúde mental para mulheres

O grupo de artesanato promovido pelo NAAB (Núcleo de Apoio à Atenção Básica), em Miraguaí, oferece oficinas terapêuticas voltadas a mulheres usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS).

Coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo próprio NAAB, as oficinas ocorrem semanalmente, sempre às segundas e quartas-feiras, com início às 13h30, na sala do Núcleo, localizada junto à Unidade Básica de Saúde de Miraguaí.

A iniciativa atende adolescentes e adultas, com foco na promoção da saúde mental e do bem-estar. Durante os encontros, são realizadas atividades de artesanato e rodas de conversa sobre temas relevantes à saúde emocional.

As ações são acompanhadas pela equipe do NAAB, composta pela assistente social Andreia Fabrícia Borth e pela psicóloga Débora Gemelli Wieczorek, que orientam e acolhem as participantes com dedicação e escuta qualificada.

